Fiorentina-Napoli: “Hanno iniziato a inveirci contro”, parla il papà del bambino con la maglia del Napoli al rovescio

Durante Fiorentina-Napoli, match terminato 0-0, oltre agli incresciosi insulti indirizzati a Spalletti si è vista dalle telecamere televisive anche un’altra scena che ha acceso diverse polemiche. Sugli spalti, in mezzo ai tifosi viola, un bambino indossava una maglia del Napoli alla rovescia. Si trattava di Antonio, un bimbo francese tifoso azzurro, che ama indossare la maglia numero 14 di Dries Mertens quando si trova allo stadio.

Il padre del bambino ha parlato ai microfoni di SerieANews.com, raccontando come sono andate le cose:

“Antonio è arrivato allo stadio indossando il completino del Napoli ma ai cancelli, per la prima volta, gli steward ci hanno bloccato. Non volevano che entrasse in tribuna con i colori azzurri [..]

[..] Abbiamo assistito al riscaldamento appoggiati alle ringhiere che affacciano sul campo, ma diverse persone hanno iniziato a inveirci contro. Non me lo aspettavo, la cosa mi ha innervosito ed i toni si stavano alzando in maniera preoccupante. Per evitare problemi abbiamo deciso di spostarci, e gli steward hanno obbligato Antonio a togliere la maglietta. Non ne avevamo altre, così l’ha dovuta indossare al contrario. Almeno ha funzionato: ci hanno lasciato in pace”.