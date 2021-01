Fiorentina, Prandelli su Callejon: “Per me un caso delicato, difficile metterlo in panchina”

Interpellato sulle continue presenze in panchina dell’ex Napoli José Maria Callejon ha parlato cosi il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli. Ecco le sue parole:

“È un argomento per me delicato. Negli ultimi anni ha dimostrato tecnica, qualità e tempi di gioco, è un maestro nelle situazioni di smarcamento. In questo momento è un po’ penalizzato perché giochiamo con questo sistema di gioco. È un problema per me molto profondo, anche umano, perché José è talmente serio che diventa difficile anche metterlo in panchina”.