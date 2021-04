La Fiorentina ha scelto Rino Gattuso come allenatore del rilancio in vista della prossima stagione, ma il tecnico calabrese al momento è concentrato solo sulla corsa alla Champions. I viola sarebbero pronti già per concludere l’accordo e così avere una certezza in più per il futuro, ma l’allenatore non ha alcuna fretta di firmare proprio perché concentrato sul lavoro da portare a termine alla corte di De Laurentiis. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport