Fiorentina, Ranieri: “Napoli? E’ una grandissima squadra, ma li abbiamo già battuti”

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Youtube della Lega Serie A in vista della Supercoppa Italiana, in cui i Viola affronteranno il Napoli in semifinale: “E’ la prima volta che ho fatto un viaggio così lungo con una squadra di calcio per un trofeo così importante. Abbiamo grandi aspettative per questa Supercoppa, siamo carichi, ci siamo allenati bene. Non vediamo l’ora di giocare. In Arabia è la prima volta che vengo. L’avversario che mi preoccupa di più? Sicuramente il Napoli perché è la prima gara che giochiamo. Li abbiamo già affrontati in campionato vincendo all’andata, ma sono una grandissima squadra. Sarà sicuramente una bella partita. Siamo un bel gruppo, tra i più divertenti c’è Biraghi. Ho iniziato a giocare a 4 anni e mezzo, ho sempre creduto di farcela ed ora, piano piano, ci sto riuscendo. Oltre al calcio, mi piace il tennis. Mi piaceva Federer, ora Sinner. la città che preferisco nel mondo è New York. il mio idolo da piccolo era Maldini, è stato un campione, un giocatore totale”.