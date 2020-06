Fiorentina, stadio a Campi Bisenzio: il Comune di Firenze non si opporrà all’ipotesi

L’edizione odierna di Repubblica si concentra sulle questioni relative al nuovo stadio della Fiorentina. Chi ha avuto modo di confrontarsi col Comune di Campi in relazione alle parole del nuovo ad di Toscana Aeroporti, che ha definito incompatibile il nuovo stadio con la nuova pista di Peretola, afferma: “Falso, nessuna incompatibilità”. Un muro contro muro su cui al momento non si esprime la Fiorentina: Commisso potrebbe dire la sua sabato, quando sarà passato un anno dal suo sbarco a Firenze. Nardella intanto cambia strategia, affermando di continuare a lavorare per lo stadio a Firenze senza però volersi opporre alla volontà del club viola. “Io non sono certo contro la Fiorentina”, il riassunto della posizione del primo cittadino. Non un sì a Campi, ma un cambio di passo per non trovarsi solo contro tutti.