Fiorentina, Venuti: “Firenze non è razzista, contro Koulibaly uno scemo che si è divertito a fare una battuta”

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RTV 38 tornando sull’episodio di razzismo avvenuto al Franchi: “Si parla di uno scemo che si è divertito a fare una battuta contro Koulibaly. Il razzismo è una malattia, che ai tempi di oggi stiamo affrontando. Però ci tengo a dire, senza voler puntare il dito contro una tifoseria o contro nessuno, che gli episodi di Bergamo e Firenze sono completamente diversi: si parla di un intero stadio che ha fatto un coro contro un giocatore. Vorrei far passare il messaggio che l’atteggiamento sbagliato di una persona sola non deve assolutamente influenzare quello che è il nome di una tifoseria e di una città. Perché Firenze non è razzista, e non è quella che dice quelle brutte parole a Koulibaly. Anzi, Firenze è una città stupenda, abitata da persone fantastiche, e che hanno sempre rispetto di tutte le etnie e di qualsiasi persona che viene qui da avversario e da giocatore della squadra”. Il difensore, nella sua intervista, ha parlatoanche della sconfitta contro la squadra di Spalletti: “C’è più la voglia di ripartire anche se un po’ di amaro, quando analizzi le cose, rimane. Ma c’è più l’entusiasmo di far capire che questa Fiorentina c’è e questo non ci può che dare stimoli. Viola nel gruppo delle protagoniste? Come ho sempre detto non ci poniamo un obiettivo ma è importante trovare un’identità di squadra e riproporre in gara quanto fatto in allenamento”.