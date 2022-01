Fiorentina, Nastasic: “Partita pazzesca, bravi noi a crederci”

Matija Nastasic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni Sport Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli: “Come è stato il mio ritorno? Ero contento di essere sul campo oggi e alla fine che abbiamo vinto una dura partita contro il Napoli. Partita pazzesca? Sono d’accordo, secondo me abbiamo giocato un ottimo primo tempo e abbiamo visto tutti cosa è successo a fine primo tempo. Abbiamo preso un gol da un nostro errore e poi un cartellino rosso, quindi in momenti così la partita cambia totalmente, ma penso che anche nel secondo tempo in 10 abbiamo giocato bene, abbiamo fatto quello che voleva il mister. E’ stata una partita pazzesca”.