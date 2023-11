Fischer: “Il lancio dei petardi mi ha spaventato, è una cosa molto pericolosa”

L’allenatore dell’Union Berlino Urs Fischer ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Union Berlino. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“La prima parola che mi viene in mente è finalmente, così è stata condita da un risultato positivo. Abbiamo difeso veramente bene il pareggio raggiunto, complessivamente nei novanta minuti il Napoli ha giocato meglio di noi ma negli ultimi venti minuti la partita è stata equilibrata. Si trattava di fare un piccolo passo, dare un piccolo segnale, fare dei piccoli progressi gradualmente, è importante per questo motivo fare un punto in Champions League che potrebbe sbloccarci mentalmente. L’aspetto mentale è importante in tutti gli sport, non sono nel calcio. Dopo dodici sconfitte, vengono meno leggerezza e autostima. Dopo il pareggio, è stata una partita aperta, la squadra ha dato tutto, poteva dare anche il colpo di grazia. L’allenatore Garcia ha descritto in maniera corretta l’Union Berlino, abbiamo cercato di giocare in contropiede, siamo una squadra fisica, bisogna esserlo nel calcio. L’unica cosa che non condivido è che abbiamo creato una sola occasione da gol perchè negli ultimi venticinque minuti abbiamo creato vari presupposti. Non ho fatto giocare Knoche perchè abbiamo cambiato sistema di gioco scegliendo il 3-5-2. Abbiamo giocato in maniera aggressiva, abbiamo fatto tre partite in Champions League senza fare grandi prestazioni, abbiamo pareggiato in casa dei campioni d’Italia e ciò ci permette di poter fare una gara decisiva contro lo Sporting Braga. Ovviamente ho sentito i petardi, è stata una cosa rumorosa, mi sono anche spaventato, è una cosa molto pericolosa il lancio di questi petardi. Sono stati lanciati nove petardi e un bengala nel nostro settore, una delle persone che lanciava i petardi è stata arrestata, spero che nessuno si sia fatto male. Fofana ha giocato non benissimo nel primo tempo, si è intestardito in alcune giocate, ha accettato di essere messo fuori rosa nelle scorse settimane. Ha dimostrato con entusiasmo di voler rientrare nella rosa, è giovane, potrà dire sempre di più la sua, dovrà essere umile e sempre rispettoso. È un risultato positivo, in un certo senso una vittoria, conta la società, la squadra, questo punto ci ha permesso di chiudere una serie negativa. Sono contento per la prestazione e il risultato, ora dobbiamo iniziare una nuova serie e magari riuscire a vincere”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise