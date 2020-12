Floro Flores a Radio CRC: “Napoli segna poco? Solo un momento, passerà. Mertens è una certezza. Gattuso ha dato identità alla squadra. De Laurentiis prenda esempio dalla Sociedad: bisogna investire sulla cantera”

Intervenuto a “Il Sogno nel Cuore”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Crc, l’ex attaccante Antonio Floro Flores ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Napoli ha sempre dimostrato di essere in grado di fare gol, quello attuale è uno degli attacchi più forti di sempre, ciò che stanno vivendo è solo un periodo. Magari in questo momento, sotto porta, si è un po’ più in appanno, ma è solo questione di tempo.

Mertens è sempre stato una certezza – ha continuato Floro Flores -. Tornerà a fare quello che sa fare con più frequenza.

Gattuso? Giocando in coppa Uefa e in campionato, l’energia utilizzata è tanta, quindi recuperare risulta difficile. Per il mister non è semplice, ma grazie al suo carattere sta facendo bene”.

L’ex calciatore ha commentato poi la partita disputata ieri tra il Napoli e la Real Sociedad: “È giusto godersi questo momento, anche perché a breve inizierà un altro tipo di competizione con i sedicesimi di finale. C’è in palio qualcosa di importante e il Napoli ha le carte in regola per portare risultati a casa.

Corsa allo scudetto? Le quattro squadre che in questo momento hanno qualcosa in più sono Milan, Juve, Inter e Napoli. I bianconeri stanno facendo un po’ fatica, quindi per gli azzurri questa può essere un’occasione”.

Antonio Floro Flores ha poi continuato l’intervista parlando di Lorenzo Insigne e della sua figura nella squadra: “Avere un capitano come Insigne, tifoso prima che calciatore, vale tantissimo. È un bene per la città e per i calciatori azzurri. Ieri sono rimasto stupito dalla Real Sociedad: nel gruppo c’erano 17 ragazzi provenienti dalla cantera; perché la società di De Laurentiis non potrebbe usare lo stesso metodo di lavoro?

Fabian? Ha una marcia in più, è un campione, anche se soffre in questo nuovo ruolo. Siamo fortunati ad averlo. Ha qualità offensive più offensive, sebbene Gattuso lo stia facendo sacrificare. Rino, però, sa il fatto suo, quindi non mi va di giudicare il suo operato. Anche recuperare Ghoulam sarebbe utilissimo per la squadra.

Al Napoli non manca il terzino sinistro – ha concluso l’ex calciatore -, hanno Ghoulam che è uno dei più forti in Europa, ha gamba, piede, è un fuoriclasse nonostante sia stato molto sfortunato. Perché non sfruttare quello che si ha in casa?”.