Floro Flores: “Napoli, prenderei Immobile e rinnoverei il contratto a Callejon”

Antonio Floro Flores, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “A chi non piacerebbe giocare in questo Napoli targato Gattuso… Ha messo tutti in riga, viaggiano tutti sullo stesso binario. Osimhen e il cambio di procuratore? Io non avrei mai cambiato procuratore. Parlo di me stesso. Preferisco non guadagnare un euro e restare sempre con lo stesso procuratore. Io sono nato e sono finito con lo stesso agente. Lui ha fatto una scelta e va rispettata. Magari ha sbagliato il vecchio procuratore, sono tante le dinamiche che possono succedere in una trattativa del genere, con tutti questi soldi. Attacco? Io prenderei Immobile, che già conosce il campionato, viaggia ogni anno alla media di 20 gol a campionato, sta in rottura con la Lazio. Non è mai un problema quando due vogliono. Se un presidente spende 80 milioni per un giocatore, vuol dire che sta gettando le basi per l’anno prossimo. Io se posso dare un consiglio al presidente De Laurentiis, gli direi di rinnovare il contratto a Callejon. È un ragazzo che ha dato veramente tutto al Napoli e non si può lasciar partire un giocatore del genere”.