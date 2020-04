Fognini attacca: “Nel calcio sono matti, pensano solo al business ma non esiste che si riprende”

Intervistato al Corriere dello Sport il tennista italiano Fabio Fognini attacca duramente il mondo del calcio:

Ha parlato con i colleghi? Che idea vi siete fatti sul futuro del tennis?

«Ho sentito Djokovic, Dimitrov, Lopez e Federer, che è in Svizzera bello tranquillo. Io ho una mia idea: nel 2020 non si gioca più. Come fa un direttore di torneo a prendersi la responsabilità della salute di giocatori, staff, media, spettatori? Ne parlavo ieri in chat con Perin, Criscito e Viviano, i miei amici calciatori. Va bene il discorso economico, ma io finché non sono sicuro al 110% non mi muovo. Perderò punti e soldi? Pazienza».

Il calcio però vuole ricominciare a tutti i costi.

«Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone… Scherzano con la salute delle persone, inseguono solo il business. Che senso ha riaprire senza spettatori? Che senso ha San Siro vuoto? Non esiste, dai».