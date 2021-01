Fondazione Cannavaro-Ferrara, stamattina la prima distribuzione di pasti per solidarietà

Una maratona solidale, tutta in digitale, con Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro protagonisti. Due masterclass con Joseph Capriati e Ciro Oliva; una videotalk molto divertente (con Gigi e Ross, Maria Mazza, Gigi D’Alessio, Vincenzo Salemme, Clementino, Antonino Cannavacciuolo, Salvatore Esposito, Massimiliano Rosolino e Sal Da Vinci) e infine la tombola, tradizionale gioco natalizio, tutto per attivare la raccolta fondi su gofundme e dare un supporto all’Associazione Obiettivo Napoli Onlus per la Mensa dei Poveri della Basilica del Carmine.

Stamattina la prima distribuzione di pasti di solidarietà offerti dalla Fondazione: circa 370 pasti caldi distribuiti ad altrettante persone in difficoltà. Nell’ultimo anno, per effetto della pandemia, è raddoppiato il numero di coloro che si rivolgono alla Mensa dei Poveri del Carmine per rifocillarsi. Il responsabile, padre carmelitano Francesco Sorrentino apre la mensa alle ore 12:30 in punto tutti ii giorni e accoglie le persone bisognose donando il pranzo e soprattutto tanti sorrisi. Con lui quest’oggi all’accoglienza e alla distribuzione – oltre ai volontari dell’associazione Obiettivo Napoli – anche Vincenzo Ferrara e Maria Mazza rispettivamente direttore e madrina della Fondazione Cannavaro Ferrara.

E per continuare la raccolta per il progetto ‘Je sto vicino a te’ ancora all’asta per 3 giorni su charitystairs le magliette di due beniamini della squadra del Napoli: Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly (www.charitystars.com/jestovicinoate)