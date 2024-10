Fonseca a DAZN: “Ho visto qualità e abbiamo creato occasioni, contro il Napoli non è facile”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli per 0-2:

“Se l’approccio alla partita ci ha condizionato? Sono sempre responsabile di quello che succede in campo, c’è sempre errore nei gol che prendiamo nelle partite, non è facile iniziare la partita prendendo gol dal Napoli dopo 5 minuti. Loro hanno fatto due gol, noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. La squadra ha avuto una buona reazione a quello che è stato l’inizio della partita, abbiamo giocato un calcio positivo, non è facile con una squadra come il Napoli che si abbassa. Se l’obiettivo resta lo scudetto? Non posso dire il contrario dopo aver visto come ha giocato la squadra, come ha creato, dimostrato di restare unita, di aver lottato, sono nove partite, non ricordo squadre che abbiano vinto il campionato dopo nove partite. La mia preoccupazione è perché abbiamo preso dei gol che non possiamo prendere contro una squadra come il Napoli. Ma ho visto qualità, non è facile quando hai tanti giocatori nell’area cercare spazio, abbiamo creato occasioni. Le ultime distrazioni sono un aspetto che dobbiamo migliorare, la squadra ha sempre avuto gioco nella metà campo offensiva, non abbiamo lasciato il Napoli uscire, è mancato sfruttare le opportunità”.