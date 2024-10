Fonseca: “Abbiamo mancato di sfruttare le opportunità che abbiamo creato”

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Penso che abbiamo giocato bene, oggi i calciatori hanno dimostrato che faccio bene a credere in tutti loro. Non so se con gli assenti avremmo fatto meglio perchè quelli che hanno giocato hanno fatto bene. M’aspettavo di avere più punti in classifica, di non avere tanta difficoltà di cambiare un modo di giocare. Se vogliamo vedere risultati di oggi, loro hanno fatto due gol, noi con più occasioni non abbiamo segnato. Abbiamo mancato di sfruttare le opportunità che abbiamo creato, non è facile giocare contro il Napoli che va in vantaggio dopo cinque minuti e difende molto bene. Non sono soddisfatto, vedo una crescita della squadra importante, dobbiamo migliorare a livello difensivo. Non ho visto nessuna squadra in serie A con la qualità offensiva che abbiamo messo in campo noi oggi. Non voglio entrare in dettagli, posso dire solo che il mio modo di gestire le cose è diverso, non c’è nessun conflitto tra me e Leao ma soltanto un’opzione da allenatore. Quello che io penso è che cerchiamo di stimolare tutti i giocatori, è una responsabilità di tutti dare il meglio per la squadra, non devo chiederlo io. In tutte le partite i gol sono sempre frutto degli errori, dobbiamo migliorare qualche situazione individuale. Gli uno contro uno sono importanti nella partita, possiamo fare meglio sui gol subiti ma la responsabilità è mia. È difficile giocare con tre esterni, Pulisic non gioca nella posizione di Leao, Okafor l’ha fatto. Leao è entrato bene, ha dato una buona risposta, guardiamo anche la partita di Okafor che ha giocato bene, per me è difficile decidere. Okafor è entrato bene, Leao sta lottando per entrare nella squadra titolare e ciò per me è positivo”