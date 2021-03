Fonseca in conferenza stampa: ”È mancato il coraggio. Dobbiamo fare come nel secondo tempo”

Ecco le parole di Fonseca dopo la sconfitta della sua Roma per 0-2 ad opera del Napoli:

”È mancato il coraggio nel primo tempo fino a quando non abbiamo subito il secondo gol. Poi abbiamo iniziato a giocare. Il Napoli non ha creato tantissimo, siamo noi a non aver avuto abbastanza coraggio soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo fare come nel secondo tempo, giocando nella metà campo avversaria con maggior coraggio. Perché non possiamo farlo? Non si tratta di motivazioni, ci è mancato il coraggio di giocare. Quando manca questo fondamentale è difficile. Abbiamo avuto un solo giorno per preparare la partita ma non è stato quello il problema. Stanchezze europee? Se fossimo stati stanchi non avremmo potuto giocare il secondo tempo in questo modo. Il quarto posto deve essere un obiettivo. L’Europa League è un obiettivo, ma è importante anche andare in Champions”.