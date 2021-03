Fonseca non pensa al Napoli: “Prima di pensare al campionato, dobbiamo chiudere il discorso con lo Shakhtar”

La Roma si prepara al ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk: alla vigilia la squadra di Paulo Fonseca è avanti per 3-0 e ha oramai messo in cassaforte il passaggio del turno. alla vigilia, il tecnico portoghese ha comunque predicato attenzione.

“La qualificazione non è chiusa, l’atteggiamento sarà molto importante. Abbiamo fatto una grande partita con lo Shakhtar – ha detto Fonseca ai microfoni di ‘SkySport’ -, ma poi contro il Parma non siamo stati bravi. Non è facile capire questo cambio di rendimento della squadra. Ora però siamo focalizzati su questa sfida”.

Fonseca non può non pensare al turnover, soprattutto in vista dell’impegno di domenica sera contro il Napoli: “Mayoral, Perez e Cristante possono essere una soluzione per domani. Non solo pensando alla gara di domenica sera, ma anche alla parte fisica dei giocatori stessi. Abbiamo bisogno di giocare con chi è più fresco e viene da qualche partita di riposo. Sono fiducioso che tutti i giocatori che scenderanno in campo daranno il massimo”.

In chiusura il tecnico giallorosso, però, non vuole preoccuparsi già adesso del Napoli, nonostante la sfida sarà fondamentale per quei primi posti che significano Champions League: “Non voglio pensarci. Dopodomani diventerà la nostra preoccupazione, ma per adesso voglio essere concentrato solo sullo Shakhtar“.

Fonte: Calciomercato.it