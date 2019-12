Fontana sentenzia: “Jorginho miglior regista del Napoli! A Gattuso serve tempo, ma la squadra è con lui”

Intervenuto come ospite a “Marte Sport Live”, trasmissione in diretta sulle frequenze di Radio Marte, l’ex calciatore ed oggi allenatore Gaetano Fontana ha incoronato l’italo-brasiliano Jorginho come miglior regista che il Napoli abbia avuto negli ultimi anni: “Jorginho per continuità, capacità e risultati è stato il miglior regista del Napoli. Ci auguriamo che Gattuso ci metterà poco tempo ad imporre il suo metodo. A livello tattico, affinché un progetto possa venir fuori, serve un po’ di tempo e non parlo di un mese, due oppure tre. Gattuso però avrà dalla sua un gruppo che è abituato a lavorare in un certo modo ed ha nella cultura il 4-3-3 che ha utilizzato con Sarri. Il Napoli è abituato a lavorare dal punto di vista fisico e tattico e quindi ha dalla sua la disponibilità del gruppo”.

loading...