Fornoni: “Atalanta è l’anti-Napoli? Solo per un motivo”

Simone Fornoni, giornalista dell’Ansa, è intervenuto ai microfoni di 1 station radio per parlare di Gasperini e del match col Sassuolo. Tra i vari argomenti, si è parlato anche delle dichiarazioni di Spalletti e dell’Atalanta come anti-Napoli:

“Credo abbia dichiarato (Spalletti) i bergamaschi come reale antagonista del suo Napoli soprattutto vista la tendenza delle altre inseguitrici, che sembrano fare a gara nel far peggio. L’Atalanta deve temere soltanto sé stessa, e limare i propri difetti. Gasperini, poi, ha parlato dell’importanza di giocatori come Muriel, Zapata e Pasalic, che quest’anno non hanno fornito lo stesso impatto numerico degli scorsi anni. I colombiani, infatti, hanno siglato soltanto una rete a testa. Tuttavia, ritengo che Gasperini non confidi in una rimonta scudetto, la distanza è siderale”.