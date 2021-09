Il Napoli torna primo in classifica in solitaria per la prima volta dopo tre anni e mezzo. Decisivo lo 0-4 alla Dacia Arena contro l’Udinese. Non succedeva dai tempi di Maurizio Sarri, nella stagione 2017/18 dei 91 punti. Decisive anche la sconfitta della Roma sul campo del Verona e il pareggio del Milan in casa della Juventus.