In attesa di capire quando ci sarà il recupero tra Bologna e Inter, il Napoli è balzato al primo posto in classifica con la vittoria in casa della Lazio per 1-2. La prossima settimana ci sarà lo scontro diretto tra la squadra di Luciano Spalletti e il Milan. I nerazzurri, invece, giocheranno con la Salernitana. Intanto, il Napoli è primo in classifica.