FOTO – Cornavirus, le ambulanze in coda verso l’ospedale di Torino

Una lunga fila di ambulanze a fine servizio in coda per raggiungere gli ospedali di Torino: è già una delle foto simbolo della seconda ondata di Covid-19 quella che sta circolando sui social nelle ultime ore.

A scattarla e pubblicarla su Instagram è stato Pietro Izzo. L’immagine immortala i veicoli che intorno alle ore 22 del 3 novembre erano incolonnate sul torinese Corso Dante, verso la zona degli ospedali alla fine di una giornata di soccorsi.

“Dieci ambulanze in coda sotto casa. Una luce blu che ha riempito tutti gli appartamenti della via. Senza sirena, quindi vuote (spero) e in procinto di tornare al deposito, o dove vanno a dormire le ambulanze quando finiscono un turno. Però impressionante. E siccome mi ha impressionato, ho filtrato la foto in modo che sembrassero tante macchinine giocattolo, per mettere un po’ di distanza fra me e loro e avere un po’ meno tristezza. Con tutto che le ambulanze sono speranza di vita”, scrive l’autore dello scatto.

Il Piemonte è una delle aree più colpite dall’epidemia di Covid-19 e rientrerà nelle zone rosse individuate dal governo col nuovo dpcm. Stando ai dati del 3 novembre, fra le regioni la Lombardia ha avuto il maggiore incremento di casi, con 6.804 in più in 24 ore e un rapporto casi positivi-tamponi del 21%, seguita proprio da Piemonte (3.169, 24%), Campania (2.971, 21,5%), Toscana (2.336, 16,2%) e Veneto (2.298, 19,9%).

fonte: huffingtonpost.it