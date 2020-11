FOTO – Curiosità dal web: nasce la pagina Instagram “Forza Napoli sui muri”

L’amore per Napoli e il Napoli da sempre viene manifestato in tanti modi diversi, uno più bello dell’altro. Quello partenopeo è un popolo dalle mille risorse, idee, fantasie. Tra questi, per esempio, ci sono i murales o comunque scritte sui muri della città e dintorni.

Nasce così sui social l’iniziativa “Forza Napoli sui muri”, una pagina Instagram che raccoglie proprio tali immagini, rendendole pubbliche. Un modo ancora nuovo di diffondere la napoletanità. Di seguito il comunicato: “Dopo la zine ‘’L’urlo del ciuccio’’ uscita in edizione limitata nel 2018, Daniele

Carrano a novembre 2020 ha creato il profilo seriale @ForzaNapoliSuiMuri per testimoniare come a Napoli il calcio non sia solo uno sport.

Si tratta di una raccolta fotografica di scritte e murales (spontanei), simbolo della forte partecipazione emotiva che i cittadini napoletani hanno con la squadra azzurra. La peculiarità nel vivere la strada da parte della cittadinanza napoletana si manifesta anche in questa “appropriazione” dei luoghi attraverso scritte e murales pronti a testimoniare un’emozione e la condivisione di essa. Gli autori di questi frasi, infatti, sono i napoletani, mossi dalla passione,

dall’amore e dalla fede! Le mura sono di tutti, come le emozioni che il Napoli regala”.