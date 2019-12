FOTO – Dai tifosi dell’Herta Berlino arriva vicinanza agli ultras azzurri: “Liberi di tifare, Napoli non mollare”

Il tifo del Napoli non sta vivendo un bellissimo momento, gli ultras del Napoli è da tempo che disertano lo stadio San Paolo per protestare contro il regolamento d’uso dello stadio azzurro entrato in vigore da poco più di 2 mesi che, secondo loro, limita la loro essenza. In favore degli ultras azzurri si sono schierati i tifosi dell’Herta Berlino che durante la partita di ieri pareggiata 0-0 contro il Borussia Monchengladbach hanno sfoggiato uno striscione con scritto “Liberi di tifare-Avanti Ultras, Napoli non mollare”. In precedenza anche altre tifoserie avevano appoggiato la protesta dei tifosi azzurri, gli ultras di Ancora, Palermo e Juve Stabia.

