FOTO – De Laurentiis, il cordoglio per la morte della zia: “Mi mancherà molto”

Ecco il tweet di Aurelio De Laurentiis:

Sono molto triste per la scomparsa di Martha, moglie di Dino. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti indimenticabili a Los Angeles e a Capri, in Turchia e in Africa, a Londra, Amsterdam e Parigi (continua)

Mi mancherà la sua voglia di imparare l'italianita' e la napoletanita'. Appena poteva correva in Italia per ricaricarsi di energia positiva e creativa.

Come mi è mancato Dino mi mancherai molto anche tu.

Riposa in pace. Aurelio

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 5, 2021