FOTO – Entella-Salernitana, gol di Tutino che si sblocca dopo un mese

E’ in corso la partita tra Virtus Entella e Salernitana, valida per la 33^ giornata di Serie B. In gol è andato l’attaccante di proprietà del Napoli e in prestito ai granata, Gennaro Tutino, che ha segnato il gol del momentaneo 0-3 al 60′. Per Tutino si tratta del dodicesimo gol stagionale, che arriva dopo un mese di digiuno ed è stato celebrato anche dalla pagina social di DAZN con un tweet.