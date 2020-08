FOTO – Estadio Deportivo titola: “Callejon tra Betis e Siviglia! Lopetegui lo ha contattato”

Il quotidiano spagnolo Estadio Deportivo, ha aperto con una prima pagina dedicata a José Maria Callejon. L’ex esterno del Napoli ha lasciato il club partenopeo subito dopo la sconfitta contro il Barcellona e, al momento, è alla ricerca di una squadra. Su di lui ci sono da registrare gli interessi di Betis e Siviglia, il 33enne spagnolo, dunque, potrebbe ritornare a giocare in Liga dopo 7 anni al Napoli. Il quotidiano titola con “Tra Nervion e Heliopolis” in riferimento ai quartier generale delle due squadre. Poi continua con: “Lopetegui lo conosce dai tempi delle giovanili del Real Madrid e lo ha preso in considerazione per la Seleccion. Lo ha contattato per convincerlo, ma occhio alla richiesta di Pellegrini al club biancoverde per fare uno sforzo“.