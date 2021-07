FOTO – GeVi Napoli, festa per la promozione in Serie A1 da “Mimì alla Ferrovia”

Gevi Napoli Basket incassa vittorie e consensi. Dopo la conquista della Coppa Italia si vola in serie A1 con un grande campionato giocato tra difficoltà ma anche tanta passione ed entusiasmo. “Quando abbiamo scelto di scommettere sul Basket a Napoli” ha affermato ieri sera il Presidente Federico Grassi nella cena di festeggiamento organizzata nel ristorante Mimì alla ferrovia, “ci eravamo ripromessi che in tre anni saremmo arrivati in serie A1. Così è stato. È stato un miracolo ma ci abbiamo creduto, e si è realizzato, grazie a chi ci ha sostenuto, al mister e ai ragazzi”.

La dirigenza, la squadra, il coach Sacripanti, amici, sostenitori e sponsor della Gevi, tutti intorno ai tavoli del ristorante partenopeo amico dello sport campano, mancavano solo i tre americani, già volati nei rispettivi paesi d’origine, ad arricchire il grande parterre. Anche il comune di Napoli è intervenuto per festeggiare il ritorno del grande Basket a Napoli rappresentato dalle assessore Alessandra Clemente e Rosaria Galiero. Tra un tripudio di antipasti di terra e di mare che caratterizzano la cucina di Mimì alla ferrovia fino al pescato locale, passando per un raviolo ripieno di spigola con salsa di gamberetti e la pasta patate e provola, si è giunti al taglio della torta, come avviene solo per gli eventi di più grande valore. Pandispagna con Crema chantilly e fragoline, della pasticceria Blue Moon e babbá partenopeo hanno concluso una serata di complicità e gioia ponendo le basi per realizzare tutti insieme un nuovo grande campionato. Un team da Serie A!

