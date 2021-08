FOTO – Gli ultras del movimento “Liberi di tifare” protestano ancora: striscione al Patini per Napoli-Ascoli

Non si placa la protesta degli ultras azzurri del movimento “Liberi di tifare”. Il tifo organizzato partenopeo, da tempo impegnati in una campagna contro le stringenti norme di sicurezza negli stadi che ne limiterebbero la libertà, fanno sentire la propria voce anche per l’amichevole di oggi tra Napoli e Ascoli. Allo stadio Patini di Castel di Sangro, infatti, è stato affisso uno striscione che recita: “Oggi non è una semplice passeggiata, pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata“. Non c’è alcuna motivazione legata ai fatti della passata stagione, dunque, per i sostenitori azzurri in questione, che hanno anche incontrato con mister Spalletti, capitan Insigne e il vice-capitano Koulibaly.