Si sta svolgendo l’allenamento mattutino allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Blu contro gialli, sono queste le squadre per la consueta partitella a campo ridotto per il Napoli. Victor Osimhen ha subito un colpo alla caviglia e si è accasciato al suolo mentre stava calciando nella porta difesa da Ospina. Il centravanti nigeriano è uscito momentaneamente dal campo per ricevere le cure dello staff medico, poi è rientrato per giocare la partitella.