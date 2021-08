E’ in corso l’allenamento mattutino a Castel di Sangro, con la squadra in campo in quello che è il penultimo giorno di ritiro. Domani è prevista l’amichevole contro il Pescara alle 17:30 e Spalletti sta preparando il Napoli l’ultimo test prima del Venezia. Mentre la rosa si allena sul campo principale, Hirving Lozano ha lavorato sul campo B svolgendo allenamento personalizzato, dopo l’infortunio all’occhio avuto in Gold Cup.