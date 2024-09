FOTO IAMNAPLES.IT – Under 16, dallo stop per problemi fisici al gol contro la Lazio: è tornato Mane

L’Under 16 del Napoli questo pomeriggio è scesa in campo contro la Lazio ottenendo un pareggio in extremis. I biancocelesti erano andati in vantaggio con Cappuccini con un bel tiro all’angolino, con Amendola che non è riuscito a toglierla dalla porta.

A pareggiare i conti è stato Mohamed Seick Mane nel finale, al suo ritorno in campo dopo una lunga assenza di oltre sette mesi per problemi fisici. Rimessa forte di Zappalà che Patarini non è riuscito a bloccare e Mane è stato il più lesto di tutti a mettere il pallone in porta.

Mane e Juan Jesus erano stati protagonisti qualche mese fa per denunciare il razzismo nel mondo del calcio con una bella intervista rilasciata ai canali ufficiali del Napoli. Di seguito, il video dell’intervista.