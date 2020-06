FOTO IAMNAPLES – Sopralluogo di De Laurentiis in Abruzzo per il ritiro di fine agosto: visitati impianti e possibile albergo

I tempi della stagione in corso a causa del Covid-19 sono cambiati, il contratto con la Regione Trentino e la Val di Sole e’ stato sospeso per quest’anno. Spostare il ritiro da luglio a fine agosto/inizio settembre per Dimaro rappresenta un problema logistico, così prende quota l’ipotesi Castel di Sangro. La delegazione ha visionato lo stadio Teofilo Patini e l’hotel Don Luis che potrebbe ospitare gli azzurri. Non ci sono ancora le date ufficiali ma probabilmente la preparazione per la stagione 2020-21 del Napoli di Gattuso avverrà in Abruzzo.