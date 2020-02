FOTO – Il Napoli ricorda con Mertens che questa notte c’è il Super Bowl

Questa notte negli Stati Uniti sarà il turno dell’evento sportivo più importante dell’anno, il Super Bowl, la finale del campionato professionistico più popolare del paese. Le due squadre a essersi guadagnate il diritto di giocarlo tramite i playoff sono i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Anche il Napoli con un post sui social ha voluto ricordare il main event citando Dries Mertens: “È il weekend del Super Bowl Mentre molti di voi apprezzeranno lo spettacolo con la pizza e le ali di pollo, abbiamo la sensazione che Dries Mertens si godrà l’evento con la pasta!”

It’s Super Bowl weekend! 🏈 While many of you will enjoy the big game with pizza 🍕 and wings 🍗, we have a feeling Dries Mertens is going to go with pasta! 🍝#SuperBowl#ForzaNapoliSempre💙 pic.twitter.com/puyJbzBl0Y

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) February 2, 2020