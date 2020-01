FOTO – Il Napoli si fa perdonare: maglia con dedica di Milik al piccolo Mario

E’ diventata virale in questi ultimi giorni l’immagine di Mario, tifoso del Napoli ripreso dalle telecamere mentre piangeva a dirotto per la sconfitta di sabato scorso al San Paolo contro la Fiorentina. La squadra azzurra ha preso a cuore il piccolo sostenitore partenopeo tanto da chiedergli scusa per lo spiacevole episodio con un video messaggio da parte del capitano Lorenzo Insigne.

Mario che aveva inoltre chiesto a gran voce ai calciatori azzurri di impegnarsi al massimo per rifarsi e loro si sono fatti perdonare con l’entusiasmante vittoria di ieri in Coppa Italia contro la Lazio. A questo è seguito poi il bel gesto da parte di Arkadiusz Milik, che si è sentito in dovere di mandargli una sua maglia con tanto di dedica, il tutto postato dalla madre del piccolo su Facebook.