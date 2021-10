Lorenzo Insigne è rimasto in panchina per tutti i 90′ nel match tra Salernitana e Napoli all’Arechi. I partenopei hanno comunque conquistato la vittoria per 0-1 grazie al gol di Zielinski e il capitano ha postato una foto sui propri profili social per celebrare i tre punti.

