PHOTOGALLERY IAMNAPLES – La “Masia” del Barcellona: l’esempio da seguire

Un vero e proprio esempio da seguire, quello della famosa “Masia” del Barcellona. Il Napoli e il Barcellona si affronteranno in Europa League, con alla base due scuole di pensiero quasi diametralmente opposte: in Spagna i campioni si costruiscono in casa, mentre in Italia, tolte poche eccezioni, la linea di molte società di Serie A non è così. Di seguito, vi proponiamo alcune immagini tratte proprio dall’ “academy” dei blaugrana, che si trova adiacente al Camp Nou.

