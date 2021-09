FOTO – La protesta degli ultras: “Ipocrisia sulle norme anti-Covid: solo allo stadio volete farle rispettare”

Protesta da parte di alcuni gruppi di tifosi del Napoli quest’oggi contro le norme anti-Covid allo stadio che impongono distanziamento e Green Pass. Restrizioni che si vanno a sommare a quelle riguardo il regolamento d’uso del Maradona che già prima della pandemia avevano scatenato non poche polemiche non solo tra gli ultras. In particolare i manifesti insistono sull’ipocrisia da parte delle autorità che tollerano assembramenti sui mezzi pubblici, nelle discoteche, nelle vie dello shopping e nei negozi, ma usano il pugno duro per il pubblico allo stadio. Pugno duro che ha portato anche alla protesta di oggi della Curva A che ha disertato gli spalti.