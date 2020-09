FOTO – La SSC Napoli ricorda l’esordio di Maradona in Serie A. El Pibe de Oro: “Chi ama non dimentica!”

Il 16 settembre 1984 è una data indelebile per il mondo Napoli. In quel giorno di trentasei anni fa, Diego Armando Maradona esordiva in Serie A con la maglia azzurra.

Un evento speciale che il club azzurro non ha potuto fare a meno di ricordare sui social. Pronta la risposta de ‘El Pibe de Oro’, che ringrazia per il gesto: “Grazie per aver ricordato questa data in cui ebbe inizio la mia avventura col Napoli.

Grazie anche alla Serie A per il suo post. Contro quel Verona, feci subito i conti con tutte le difficoltà che avremmo affrontato, dentro e fuori dal campo, ma soprattutto con l’amore smisurato di un intero popolo. Chi ama non dimentica!”.