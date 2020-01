FOTO – Lecce-Inter, squadre in campo con la maglia di Giovanni Custodero

L’elmo da spartano di colore nero fa bella mostra di sé sul bianco delle maglie dei giocatori dell’Us Lecce e della Fc Inter, a pochi minuti dall’inizio della sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Seria A, finita 1 a 1. La stampa indossata da Romelu Lukaku, Marco Mancosu e compagni durante il riscaldamento pre partita domenica 19 gennaio non era un rito scaramantico, ma un omaggio alla storia di un calciatore che con la sua storia ha insegnato a tutta Italia il valore della vita. Parliamo di Giovanni Custodero, il giovane portiere di Pezze di Greco (nel Brindisino), scomparso il 12 gennaio scorso dopo aver lottato per quattro anni contro un sarcoma osseo. L’elmo di Leonida, infatti, era il suo simbolo, realizzato da un amico di Giovanni durante il periodo più duro della battaglia contro il terribile male e, non a caso, comparso sulla bara anche durante i funerali. Sulla maglia celebrativa compare anche la scritta ‘#7’, il numero di maglia scelto dal portiere brindisino per le sfide di calcio a 5. La sfida di domenica pomeriggio è stata poi teatro di altri omaggi. Un secondo, sempre amaro, nel ricordo di Pietro Anastasi, calciatore 71enne recentemente scomparso a causa della Sclerosi laterale amiotrofica. In suo onore è stato osservato un minuto di silenzio prima della partita, che i giocatori dell’Inter – dove Anastasi ha militato tra il 1976 e il 1979 – hanno giocato con la fascia nera del lutto al braccio

Fonte: Repubblica