FOTO – L’omaggio di Napoli a George Floyd: il murales di Jorit

Napoli omaggia George Floyd attraverso la mano di Jorit e il suo murales che ritrae il volto dell’afroamericano rimasto vittima in un’aggressione da parte di un poliziotto e che ha dato il via a violente e sanguinose proteste in tutti gli Stati Uniti. Il murales su un tetto di Barra attraverso la mano di Jorit e la rappresentazione di 5 volti: Lenin, Martin Luther King, Floyd, Malcom X e Angela Davis

Lo street artist italo olandese per la prima volta ritrae 5 personaggi in un’unica opera, realizzata su un edificio di Bisignano, rione di Napoli, per rendere omaggio all’uomo afroamericano di 46 anni ucciso dalla polizia a Minneapolis.