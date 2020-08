FOTO – “Messi non ha salutato Manolas”. In realtà quello era Cakir e il greco si scaglia contro la stampa spagnola

Alcuni media spagnoli hanno riportato la notizia che Messi ha preferito non salutare Kostas Manolas: La Pulce argentina, infatti, avrebbe evitato di salutare il difensore greco per quel gol segnato con la Roma qualche anno fa. In realtà, Messi non ha salutato l’arbitro Cakir, e Manolas con una Instagram Stories si è scagliato contro la stampa spagnola: “Alcune volte bisogna essere svegli e prima di scrivere cattiverie di guardare per bene la foto! Non ho visto mai un giocatore giocare con l’orologio”.