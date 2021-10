FOTO – Milano riaccoglie Donnarumma con uno striscione shock!

Domani si gioca Italia-Spagna, gara valida per la semifinale di Nations League. Gli azzurri ospitano la roja a Milano. Tra i corollari del match anche il ritorno di Donnarumma nella città che l’ha visto esordire in Serie A e di cui ha difeso i pali con la maglia del Milan. Il portiere però non si è ben lasciato con la società, avendo rifiutato il rinnovo e accettato la corte milionaria del PSG. Un comportamento che certamente non è andato giù ai suoi ex tifosi del Milan i quali, per l’occasione, hanno deciso di tributargli un pesante strisione.

Su di un ponte di Milano è infatti apparso uno striscione abbastanza eloquente, che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco lo striscione firmato dalla Curva Sud Milano: