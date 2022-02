Pessima serata per il Napoli, che è stato eliminato in modo netto dal Barcellona dall’Europa League. Un 2-4 mai in discussione, coi catalani superiori dal 1′ al 90′. Tanta amarezza per Luciano Spalletti, che ora dovrà stare attento anche alle condizioni fisiche di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è stato sostituito a pochi minuti dalla fine dell’incontro e si è recato negli spogliatoi del Maradona con una grande fasciatura al ginocchio.