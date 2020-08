FOTO – Napoli, Gattuso in vacanza a Positano: selfie con i tifosi una settimana prima del ritiro

Qualche giorno di pausa ma senza allontanarsi da Napoli. Gennaro Gattuso si è spostato solo di qualche chilometro, così da Capri – dove aveva incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis poche ore dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Barcellona – si è spostato a Positano, location scelta per le vacanze in famiglia.

Gattuso, con la famiglia al completo, si gode infatti le gioie della Costiera, tra una cena davanti al mare e un selfie con i tifosi che lo riconoscono. La settimana che sta per cominciare sarà però l’ultima per la pausa: la prossima domenica, appuntamento a Castel Volturno, dove il gruppo Napoli si ritroverà per i primi test medici e fisici prima del viaggio verso Castel di Sangro il giorno dopo.

Fonte: Il Mattino