Arrivano riconoscimenti importanti non solo dagli addetti ai lavori per Lorenzo Insigne e Dries Mertens. I due attaccanti azzurri sfondano anche su Fifa 21, probabilmente il videogioco calcistico più venduto al mondo: come si vede dai profili social della EASportsFifa, infatti, sono stati inseriti nel “Team of the season” (Tots) della Serie A.

