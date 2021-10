FOTO – Osimhen ‘Calciatore del mese’ di settembre: “Sono orgoglioso di questo premio”

L’Associazione Italiana Calciatori ha consegnato il premio ‘Calciatore del Mese‘ a Victor Osimhen, per lo straordinario rendimento avuto nel mese di settembre, dove l’attaccante del Napoli ha segnato 7 gol in 6 partite tra Serie A ed Europa League e ha espresso tutta la propria gioia sui social: “Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento attribuitomi dalla AssoCalciatori per quello che ho fatto nel mese di settembre in Serie A. Ringrazio chi mi ha votato e spero continuare a far bene“.

