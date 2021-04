Al cuor non si comanda e lo sa bene Victor Osimhen, il quale recentemente ha mostrato tutta la sua sensibilità nei confronti di una donna, priva di una gamba, che vendeva l’acqua in strada. L’attaccante azzurro, forse rivistosi in quella situazione, ha fatto di tutto per contattarla e, dopo qualche giorno di ricerca, l’ha trovata. Ecco lo scatto su Instagram della videochiamata tra lui e la protagonissta del suo appello.