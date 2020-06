FOTO – Primavera Napoli, bellissimo messaggio di Zanon: “Qui sono cresciuto come uomo, ringrazio tutti”

Simone Zanon a fine stagione lascerà la Primavera del Napoli. Il giovane calciatore ha voluto scrivere un bellissimo messaggio sul suo profilo Instagram:

“Con le lacrime agli occhi, ho scelto questa foto perché è quella che mi rappresenta di più, e scrivo questo breve testo… Voglio ringraziare tutti quanti, tutti quelli che in questi 2 anni di Napoli mi hanno aiutato e mi sono stati vicini facendo diventare quest’esperienza, un’esperienza fantastica! Napoli mi ha fatto crescere come giocatore, ma soprattutto come persona, come uomo! Ho intrapreso un percorso, che posso chiamare sogno, nel quale ho incontrato persone stupende, che mi hanno trattato come uno di famiglia e che mi hanno voluto bene, un bene immenso. In me c’è tristezza e rancore, ma vado via con un grande sorriso, sapendo di essere stato, e tutt’ora lo sono, un “ragazzo fortunato” il quale può dire di aver giocato, sudato e amato questa maglia, questa città! Senza entrare troppo nei dettagli, voglio ricordare una frase, che mi è stata detta appena sono arrivato… “ A Napoli piangi due volte, quando arrivi, e quando te ne vai…” Grazie ragazzi, grazie società, ma soprattutto, grazie Napoli!!! Forse un giorno ci rivedremo… con tutto l’amore che c’è

Simone!“.