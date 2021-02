Hirving Lozano è una delle poche note liete di questa stagione e ieri contro l’Atalanta ha firmato il suo 13 gol stagionale. Ecco una statistica che lo riguarda:

13 – Among players in Serie A this season, Hirving #Lozano is the youngest player to have scored 13+ goals in all competitions. Chucky.#AtalantaNapoli #CoppaItalia

