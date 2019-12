FOTO – Serie B, è il Benevento ad avere il monte ingaggi più alto

Davanti a tutti in campionato e al primo posto per monte ingaggi. Il Benevento domina anche la classifica degli stipendi in Serie B, secondo quanto rivelato da “La Gazzetta dello Sport”. Il club campano si posiziona infatti al primo posto con salari lordi per 13.805.068 euro, che con i premi possono arrivare a 14.235.093.

Vince dunque – almeno per ora – chi spende di più, e non è una novità. Nel complesso, i giocatori di Serie BKT costano in questa stagione oltre 162 milioni di euro. Il dato pubblicato dalla Gazzetta esclude gli staff tecnici ed è da aggiornare al rialzo, perché risale alla chiusura del mercato estivo. In seguito, qualche club ha tesserato calciatori svincolati, facendo crescere i costi.

Come detto, le voci per gli stipendi sono due: ingaggi e bonus (esclusi i premi collettivi). Questi ultimi vengono pagati in date stabilite da singoli accordi – e non alle scadenze bimestrali previste dal regolamento –, motivo per cui alcuni club preferiscono alzare i premi e spalmare i salari in maniera differente.

(foto Gazzetta dello Sport)

Tornando alla classifica, dietro al Benevento si posiziona il Frosinone, altro club che lotterà verosimilmente fino a fine stagione per la promozione: 13.492.183 euro il monte ingaggi dei ciociari. Chiude il podio la Cremonese, che nonostante i suoi 12.909.612 euro non sta rendendo come previsto.

L’ex nazionale Giaccherini – in forza al Chievo – è il giocatore più pagato della B, visto che è l’unico che raggiunge il milione di euro (850mila netti più 150mila di bonus). In totale i clivensi spendono 11.962.865 euro, mentre la terza e ultima retrocessa dello scorso anno, l’Empoli, paga in totale 12.103.999.

Tuttavia, le eccezioni esistono anche in Serie B, e lo dimostrano società come Cittadella o Pordenone. La prima è quella che vanta il monte ingaggi più basso del torneo, con poco più di 3 milioni di euro – e si trova in piena zona playoff – mentre la seconda è addirittura seconda, nonostante gli stipendi siano pari a poco più di 6 milioni.

Fonte: CalcioeFinanza.it